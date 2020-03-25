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ВТБ разработает программу поддержки широкого круга клиентов, включая МСБ

Конкретная программа действий по оказанию поддержки клиентов будет разработана в течение недели

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. ВТБ в кризисной ситуации на фоне коронавируса будет осуществлять меры поддержки в отношении широкого круга клиентов, в том числе и малого и среднего бизнеса. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что в настоящее время правительство страны сконцентрировано на поддержке и содействию двух "наиболее уязвимых сфер": граждан и малого и среднего бизнеса.

"Будем работать в этой области, безусловно, с широким нашим кругом клиентов как в рознице, так и в малом и среднем бизнесе", - сказал Костин.

Он добавил, что конкретная программа действий по оказанию поддержки клиентов будет разработана в течение недели.

На прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин в личном обращении к клиентам банка сказал, что банк разработал комплекс мер по защите интересов своих клиентов, пострадавших в результате распространения в России коронавируса.

Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
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