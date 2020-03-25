Власти Вологодской области увеличили расходы бюджета на 7,7 млрд рублей

ВОЛОГДА, 25 марта. /ТАСС/. Расходы бюджета Вологодской области на 2020 год увеличены на 7,7 млрд рублей, до 94,5 млрд рублей, дополнительные средства направят на строительство мостов, капитальный ремонт дорог, школ, детских садов и больниц, на социальные обязательства. Соответствующие поправки в областной бюджет утвердили в среду депутаты Вологодского заксобрания.

"Доходная часть увеличена на 2,8 млрд рублей, до 84,7 млрд, расходная - на 7,7 млрд, до 94,5 млрд рублей. Дефицит составит 9,8 млрд рублей, и он полностью покрывается за счет средств, которые были аккумулированы в предыдущие периоды", - сообщил спикер областного парламента Андрей Луценко в ходе заседания. Впервые оно прошло в сокращенном формате, вместо 100-150 человек присутствовало не более 50 человек из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, весь депутатский состав и основные члены областного правительства.

По словам Луценко, увеличены средства на строительство и ремонт дорог на 2,4 млрд рублей, в том числе на строительство моста в Череповце, что позволит ввести объект в 2022 году. Еще 1,1 млрд рублей направят на повышение на 20% зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы, которые не вошли в указ президента РФ. Дополнительно выделено 42 млн рублей на закупку транспорта для социального такси и более 51 млн рублей - на увеличение межрайонных пассажирских перевозок и ввод новых маршрутов, по которым было очень много обращений к депутатам и в общественные приемные партии "Единая Россия".

Рост доходов

Как сообщила в ходе заседания заместитель губернатора, начальник департамента финансов области Валентина Артамонова, изначально предполагалось увеличить расходную часть трехлетнего бюджета на 18,5 млрд рублей. Однако из-за нестабильной ситуации в мировой экономике и коронавирусной инфекции расходы пришлось скорректировать, они возрастут на 16,6 млрд рублей на три года.

"За два месяца этого года поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Вологодской области снизилось на 7% или на 400 млн рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По нашим оценкам, по итогам марта поступления снизятся еще на 900 млн рублей, прежде всего, по налогу на прибыль, что связано с изменением курса валют, закрытием отдельных рынков сбыта, снижением цен на металл, древесину, удобрения", - сообщила Артамонова.

Но все же за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета в объеме 13 млрд рублей на три года, средств от Фонда реформирования ЖКХ в 372 млн в 2020 году и поступлений от ПАО "Газпром" в 694 млн рублей доходная часть регионального бюджета на 2020-2022 годы увеличена на 13 млрд рублей, в 2020 году - на 2,8 млрд.

Дорожный фонд области возрастет в 2020-2022 годы на 27% или на 9,8 млрд рублей, из которых 9,2 млрд рублей выделены из федерального бюджета. "Дефицит областного бюджета на 2020 года в 9,8 млрд рублей полностью покрывается за счет остатков средств на начало года. Бюджет полностью сбалансирован, согласован с Минфином РФ, замечаний не высказано", - подытожила замгубернатора.

О бюджете

Бюджет Вологодской области на 2020 год был принят в прошлом году по доходам в объеме 81 млрд 989 млн рублей, расходам - 86 млрд 818 млн рублей. Дефицит составил 4,9 млрд рублей и полностью покрывался остатками средств на конец 2019 года, которые образовались в связи с дополнительными поступлениями в бюджет. При этом бюджет 2019 года был исполнен с профицитом в 9,4 млрд рублей.

В 2019 году регион досрочно избавился от всех банковских кредитов за счет дополнительных поступлений, направив на это 4,1 млрд рублей и сэкономив на обслуживании госдолга 195 млн рублей. В структуре долга остались только бюджетные кредиты. На 1 марта 2020 марта госдолг составил 15,715 млрд рублей. На 1 января 2021 года госдолг должен сократиться до 14 млрд рублей.