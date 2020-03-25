"Татнефть" планирует открыть производство антисептиков на комплексе "Танеко"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. "Татнефть" приняла решение о производстве спиртосодержащих антисептиков на базе нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко" в Татарстане. Продукция будет предоставлена сотрудникам компании, а также безвозмездно передана в социальные службы регионов деятельности "Татнефти". Об этом сообщила компания.

"Для производства антисептиков "Татнефть" задействует свои технологические мощности на комплексе "Танеко". Антисептический раствор будет производиться по рецептуре, соответствующей рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Основным компонентом антисептического раствора станет изопропиловый спирт", - отметили в компании.

В "Татнефте" добавили, что ранее к борьбе с коронавирусной инфекцией подключились молодые сотрудники "Татнефти", которые оказывают помощь пожилым людям, живущим в режиме самоизоляции в населенных пунктах юго-востока Татарстана.

"Волонтеры доставляют на дом продукты, лекарства и при необходимости помогают пенсионерам с онлайн-оплатой услуг ЖКХ", - сказано в сообщении.