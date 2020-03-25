Минсельхоз: ситуация с ценами на основную молочную продукцию остается стабильной

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Цены на основные категории молочной продукции в России остаются стабильными. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"За прошедшую неделю цены на молоко, масло и сыры сохранились на стабильном уровне", - говорится в сообщении.

Так, по данным Минсельхоза, средняя цена сельхозтоваропроизводителей на молоко цельное пастеризованное жирностью 3,2% 24 марта составила 45,22 руб. за 1 кг, включая НДС, что ниже показателя предыдущей недели на 0,4%. Средняя стоимость сухого цельного молока составила 250,02 руб. за 1 кг - на 0,2% больше предыдущего показателя. Средняя цена сухого обезжиренного молока снизилась на 1,5%, до 189,12 руб. за 1 кг.

Средняя цена на масло сливочное жирностью 72,5% на 24 марта составила 431,97 руб. за 1 кг, снизившись на 0,1%. На масло сливочное жирностью 82,5% средняя цена сократилась на 0,4%, до 502,38 руб. за 1 кг. Стоимость твердых и мягких сыров составила 368,94 руб. за 1 кг - на 0,8% ниже показателя предыдущей недели.

По данным Росстата, объем промышленного производства молока и сливок сухих в январе - феврале 2020 года увеличился на 30,6% в годовом выражении, кисломолочных продуктов (кроме творога) - на 2,7%, сыров на 15,3%, молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра - на 6,8%, масла сливочного - на 16,1%.