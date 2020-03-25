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Распространение коронавируса нового типа

Moody's: ВВП стран "Большой двадцатки" сократится на 0,5% в 2020 году из-за коронавируса

В 2021 году показатель вырастет на 3,2%, говорится в материале международного рейтингового агентства

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совокупный ВВП стран Группы двадцати сократится на 0,5% в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в 2021 году показатель вырастет на 3,2%, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's.

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"Мы ожидаем, что реальный ВВП стран G20 сократится на 0,5% в 2020 году, после чего ожидается рост до 3,2% в 2021 году. В ноябре прошлого года - до вспышки коронавируса - мы ожидали, что экономика G20 вырастет на 2,6% в 2020 году", - отметили в агентстве.

Рост ВВП Китая, по прогнозу аналитиков, в 2020 году замедлится до 3,3% против 6,1% в прошлом году. Постепенный рост потребительского спроса будет сдерживать темпы восстановления экономики Китая.

Эксперты Moody's ожидают, что правительства стран G20 продолжат наращивать фискальные и монетарные меры поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

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Распространение коронавируса нового типа
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