Более 100 из 720 крупных и средних предприятий будут работать в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Более ста крупных и средних предприятий Москвы будут функционировать во время следующей недели (30 марта - 5 апреля), объявленной нерабочей в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в среду глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"В Москве более 100 крупных и средних предприятий будут работать на следующей неделе. Из них 62 - пищевое производство и производство напитков. Работать будут и все фармацевтические заводы, а также предприятия, которые производят дезинфицирующие средства и санитайзеры, аппараты ИВЛ и выпускающие другие медицинские изделия, задействованные в борьбе с эпидемией коронавируса", - сказал Прохоров.

Он добавил, что рассматривается также возможность работы предприятий ОПК.

"В Москве работает и более 250 предприятий ОПК, по их деятельности с 30 марта по 5 апреля вопрос находится на рассмотрении", - сказал глава департамента.

В пресс-службе департамента пояснили, что к крупным и средним относятся 720 предприятий Москвы. "В Москве на данный момент свою деятельность ведут 720 средних и крупных промышленных предприятий. По нашей информации, более 100 из них будут работать на неделе с 30 по 5 марта", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в среду в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. Президент уточнил, что в течение этой недели продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней".