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Распространение коронавируса нового типа

Собянин: власти заранее обговорили с торговыми сетями создание месячных запасов

Мэр Москвы заверил, что в стране достаточно продуктов питания

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Власти Москвы заранее обговорили с торговыми сетями и оптовыми базами необходимость создания месячных запасов продукции, предвидя возможный ажиотажный спрос. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопросы в эфире телеканала "ТВЦ".

"Мы предвидели эту ситуацию и поэтому заранее, спокойно, без шума проговорили со всеми торговыми сетями и оптовыми базами и предупредили их, что будет ажиотажный спрос, поэтому создайте месячные запасы на своих оптовых складах", - сказал мэр.

По его словам, когда власти стали вводить первые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, а по телевизору в это время стали показывать "картинки" из других стран с пустыми полками магазинов, спрос увеличился.

"Конечно, люди стали скупать, в первую очередь, продукты первой необходимости, продовольствие, крупы и так далее. Мы говорили, что не надо этого делать", - напомнил Собянин.

Отвечая на вопрос о том, не связан ли ажиотажный спрос с памятью о начале 90-х годов прошлого столетия, когда наблюдался острый дефицит товаров в магазинах, Собянин вспомнил историю из своей жизни.

"Я, помню, жил в Челябинске, и ко мне приехала в гости мать, я прихожу как-то с работы и чувствую запах мыла", - рассказал мэр. Он пояснил, что тогда жил в квартире в хрущевке, где была небольшая кладовка между двумя комнатами. И, заглянув в нее, он обнаружил, что две полки полностью забиты хозяйственным мылом. "Я говорю: "Зачем, мама?" [Она ответила:]"Говорят, что мыла не будет", И вот это мыло у меня потихоньку высыхало, высыхало, а затем пришлось выбросить большую часть",- сказал Собянин.

В этой связи он подчеркнул, что в стране достаточно продуктов питания. "Ну не скупим мы их все, сколько бы ни старались", - сказал мэр, подчеркнув, что сейчас уже начинается серьезный спад спроса в магазинах.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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