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Распространение коронавируса нового типа

CNN: США из-за коронавируса могут к лету потерять 14 млн рабочих мест

Наиболее серьезные потери понесут розничная торговля, индустрия развлечений и гостиничный бизнес

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса может привести к потере США 14 млн рабочих мест к лету этого года. Как сообщила в среду телекомпания CNN, с таким прогнозом выступили эксперты некоммерческой вашингтонской организации "Институт экономической политики" (Economic Policy Institute).

По их оценкам, число потерянных рабочих мест может составить до 10% от общего числа рабочих мест в частном секторе. Наиболее серьезные потери понесут розничная торговля, индустрия развлечений и гостиничный бизнес. Как отметили авторы доклада, именно эти отрасли экономики "пострадают особенно сильно в результате мер, необходимых для прекращения распространения коронавируса".

Оценивая последствия для отдельных штатов, авторы исследования считают, что "наибольшее число рабочих мест потеряют штаты Невада, Монтана и Гавайи, где значительная часть неселения занята в розничной торговле, гостиничном бизнесе и в индустрии развлечений".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 827 человек, наибольшее число смертей зарегистрировано в штатах Нью-Йорк и Вашингтон.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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