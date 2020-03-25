РЖД создали оперативный штаб грузовых перевозок в условиях пандемии коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. РЖД создали оперативный штаб по взаимодействию с участниками транспортного рынка для оперативной поддержки грузоотправителей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте холдинга.

Руководителем штаба стал заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило. РЖД заверили, что компания предпримет все возможные меры по содействию и помощи предприятиям малого и среднего бизнеса для транспортно-логистического обеспечения их деятельности.

"Каждая возникающая проблема будет оперативно рассмотрена в индивидуальном порядке с предоставлением обратной связи, включающей варианты решения по выходу из сложившейся ситуации. На основе результатов обработки всех полученных запросов в режиме реального времени компания будет формировать перечень мер оперативного реагирования, а также регуляторного, финансового и нормативного характера для рассмотрения соответствующими инстанциями", - отмечается в сообщении РЖД.

Основными задачами штаба являются оперативная поддержка участников транспортного рынка, рассмотрение, согласование, исполнение заявок на перевозку грузов, минимизация рисков снижения объема погрузки и других негативных эффектов для грузоотправителей.

Ранее РЖД создали штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Среди первоочередных задач штаба - координация противоэпидемических мероприятий в коллективах, на объектах инфраструктуры и в поездах. Генеральный директор компании Олег Белозеров принял решение минимизировать количество совещаний, по возможности проводить их, а также переговоры с зарубежными партнерами в режиме видео- или конференцсвязи.