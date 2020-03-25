ЕК приняла стратегию по защите ослабевших из-за пандемии компаний от иностранного влияния

БРЮССЕЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) приняла стратегию по защите европейских компаний, которые ослабели из-за вспышки нового коронавируса, от иностранного влияния. Об этом сообщила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter .

"Коронавирус глубоко влияет на нашу экономику. Многие компании ослабли, и мы должны защитить их. Некоторые сектора являются ключевыми для нашей безопасности: здравоохранение, медицинские исследования и стратегическая инфраструктура, - сказала она. - Сегодня мы выпускаем новые руководящие принципы, которые защищают компании и инфраструктуру в нынешнем кризисе от иностранного поглощения. Мы помогаем государствам-членам отбирать предложения из-за пределов Европы".

По ее словам, ЕС должен знать, кто именно инвестирует из-за рубежа и с какой целью. "Нам надо защищать наши важные активы и технологии. У нас есть инструменты для этого, и я призываю страны-члены делать это. Вы должны использовать все средства, чтоб защитить важные европейские компании от иностранного влияния, которое может подорвать нашу безопасность", - отметила она.

Глава ЕК подчеркнула, однако, что ЕС по-прежнему открыт для прямых иностранных инвестиций. "Мы открыты и будем оставаться открытыми для прямых иностранных инвестиций, но нам необходимо сбалансировать их с нашей ответственностью за защиту (европейских компаний - прим. ТАСС)", - добавила она, не уточнив при этом, в чем именно заключается новая стратегия.