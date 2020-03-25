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Распространение коронавируса нового типа

В ВОЗ заявили, что защита экономики не должна вестись в ущерб борьбе с коронавирусом

В организации также приветствовали различные инициативы по всему миру по созданию приложений, собирающих информацию о людях, в частности о маршрутах передвижения

ЖЕНЕВА, 25 марта. /ТАСС/. Борьба с распространением коронавируса на данном этапе должна являться приоритетом для всего мира. Об этом заявил в среду директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы понимаем дилемму, которая стоит перед странами по защите экономики и социальных систем, - сказал он. - Но мы в первую очередь должны сфокусироваться на остановке этой инфекции и спасении жизней. И мы верим, что все правительства примут необходимые шаги для защиты здоровья общества".

Райан также приветствовал различные инициативы по всему миру по созданию специальных приложений, собирающих информацию о людях, в частности о маршрутах передвижения. Однако при этом специалист призвал не забывать о таких вопросах, как защита личных данных и права человека.

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Распространение коронавируса нового типа
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