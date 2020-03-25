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Распространение коронавируса нового типа

ВТО: по завершении пандемии важную роль в восстановлении экономики сыграет торговля

Ни одна страна не является самодостаточной, отметил гендиректор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу

ЖЕНЕВА, 25 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу напомнил государствам о необходимости сохранения торговых связей и продолжения инвестиций, несмотря на пандемию коронавируса. В видеообращении, опубликованном в среду пресс-службой ВТО, он выразил уверенность в том, что международная коммерция даст возможность странам быстрее восстановиться после спада.

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Азеведу сообщил о предстоящей публикации "через несколько недель" прогноза экспертов ВТО о развитии торговых связей в 2020 и 2021 годах. Хотя этот доклад находится сейчас в процессе подготовки, тем не менее его авторы, по словам гендиректора, "предвидят резкое снижение торговли".

Глава ВТО подчеркнул, что "ни одна страна, сколь бы мощной и продвинутой она ни была, не является самодостаточной". В нынешней ситуации, считает он, "сохранение торговых и инвестиционных потоков критически важно для наличия товаров на полках магазинов и доступных цен". "Как только медицинский кризис начнет отступать, торговля даст возможность странам помочь друг другу достичь роста, ускорит и усилит экономическое восстановление для всех нас", - констатировал гендиректор. Он заверил, что ВТО выполнит свою часть работы в решении этой задачи.

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Распространение коронавируса нового типа
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