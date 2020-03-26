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Путин в Москве пообщается с предпринимателями Москвы, Петербурга и других городов

Президент также примет участие в саммите G20, который пройдет в режиме видеоконференции

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 26 марта, в столице проведет встречу с представителями предпринимательского сообщества Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее предполагалось, что эта встреча состоится в Ленинградской области на площадке фармакологического предприятия "Северная звезда".

"Встреча с предпринимателями, запланированная на 26 марта, состоится по плану, но пройдет в Москве. Состав участников включает в себя предпринимателей не только из Петербурга, но и из Москвы и других городов", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в Москве также запланировано участие главы государства в саммите G20, который пройдет в режиме видеоконференции. Ранее планировалось, что Путин поучаствует в виртуальном саммите "Большой двадцатки" из Константиновского дворца в Петербурге.

Онлайн-встреча лидеров G20 состоится по инициативе председательствующей в "двадцатке" страны - Саудовской Аравии. В пресс-службе президента ранее сообщали, что виртуальный саммит будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику.

По словам Пескова, "если будет совместное заявление или декларация приниматься" по итогам саммита, Кремль распространит соответствующую информацию.

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Путин планировал прибыть в Петербург еще накануне, 25 марта. В этот день он должен был провести заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству, а также вручить премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019 год.

Однако глава государства пересмотрел свой график, чтобы выступить с обращением к гражданам страны, которое было посвящено мерам поддержки населения и экономики на фоне распространения коронавируса в РФ. Песков пояснял, что такая потребность возникла после состоявшегося 24 марта "многочасового совещания по эпидемиологической ситуации и совещания с руководством правительства, Центрального банка РФ, Администрации президента РФ по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса".

По словам пресс-секретаря, заседание упомянутого совета, а также церемония вручения премий состоится позже, дата пока не определена.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРаспространение коронавируса нового типаЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
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