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РАЭК просит рассмотреть возможность скорейшей легализации продажи алкоголя онлайн

Отмечается, что это необходимо для соблюдения режима самоизоляции и получения доступа к товарам, которые сейчас запрещены к продаже дистанционным способом

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), которая объединяет организации ИТ-отрасли РФ, направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность скорейшей легализации продажи алкоголя онлайн. Документ за подписью директора РАЭК Сергея Плуготаренко имеется в распоряжении ТАСС.

"Для граждан, принявших решение соблюдать режим самоизоляции либо сократить посещение общественных мест, необходимо создать условия, позволяющие в принципе свести к минимум необходимость покидать свои дома и квартиры для приобретения товаров. В рамках этого важна возможность доступа к товарам, которые сейчас запрещены к продаже дистанционным способом. <...> В связи с этим РАЭК просит вас рассмотреть возможность скорейшей легализации дистанционной продажи алкогольной продукции", - говорится в письме.

Плуготаренко отмечает в письме, что предлагает рассмотреть такую возможность вместе со следующими предложениями: дистанционную продажу могут осуществлять юрлица, обладающие лицензиями на оптовую или розничную продажу; предложение о продаже допускается размещать как на собственных ресурсах, так и на ресурсах третьих лиц (маркетплейсах) при условии, что продажа осуществляется лицом, обладающим лицензией на розничную торговлю алкогольной продукции; информация о заключенной сделке купли-продажи алкогольной продукции должна фиксироваться в системе ЕГАИС; ограничения по продаже алкогольной продукции по времени и возрасту идентичны действующим правилам в офлайн-точках.

"Заверяем вас, что в случае развития данных инициатив, интернет-отрасль будет готова обеспечить необходимое технологическое сопровождение эксперимента по розничной продаже алкоголя дистанционным способом через сеть интернет посредством технологий умной доставки, интеграции с необходимыми базами данных и реестрами для соблюдения действующего законодательства РФ в области продажи алкоголя, в том числе региональных ограничений времени продажи, недопущения продажи алкоголя несовершеннолетним и борьбы с распространением контрафактной продукции, а также идентификации пользователей с целью проверки возраста", - добавляет Плуготаренко в письме.

В пресс-службе РАЭК отметили, что письмо было направлено в правительство 25 марта.

Ранее бизнес-объединение "Опора России" направило письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с предложением начать интернет-торговлю алкоголем с 1 июня 2020 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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