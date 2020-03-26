Эксперты прогнозируют сокращение объема выдачи ипотеки в 2020 году на 10-12%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Объем выдач ипотечных кредитов в 2020 году сократится на 10-12% по сравнению с 2019 годом, до 2,5-2,6 трлн рублей, говорится в обзоре "Итоги 2019-го и прогноз на 2020 год на рынке ипотеки: угроза заражения", подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА".

"Наиболее вероятным мы считаем умеренно негативный сценарий, который предполагает, что в 2020-м произойдут рост инфляции выше таргета в 4% годовых и, как следствие, увеличение ключевой ставки до 7-7,5%. Его реализацию мы считаем вероятной при среднегодовой цене на нефть марки Brent 40-45 долларов США за баррель. Объем выдач ипотеки в таком случае будет ниже значений прошлого года на 10-12% и составит 2,5-2,6 трлн рублей. Основное негативное влияние на объем выдач окажут рост ипотечных ставок до уровня 10% годовых и снижение реальных доходов населения", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, в 2020 году банки столкнутся с проблемой качества ипотечного портфеля на фоне общего спада в экономике и роста цен, а также сокращения рабочих мест в ряде отраслей, наиболее подверженных влиянию коронавируса Так, агентство ожидает увеличения объема просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5-10% в течение года, однако ее доля не превысит 1,5% портфеля. Положительным фактором станет предоставленная с 2019 года возможность ипотечных каникул для заемщиков, попавших в трудную жизненную или финансовую ситуацию.

Также эксперты ожидают, что цены на недвижимость сохранится. "В 2019 году застройщики обратились к банковскому фондированию и работе через эскроу-счета, что приведет к постепенному росту затрат на строительство по мере того, как будут завершены проекты, которые сейчас достраивают по старым правилам", - считают в агентстве. Кроме того, рост цен на новостройки будет вызван повышением затрат застройщиков на импортные материалы и технику из-за резкого спада курса рубля в 2020 году.

В долгосрочной перспективе новый механизм финансирования долевого строительства повысит доверие к рынку первичного жилья, что позитивно отразится на спросе на ипотеку в этом сегменте, считают эксперты.

При этом в 2020 году значительного роста объема ввода жилья в эксплуатацию не ожидается. "Ситуация в строительной отрасли остается сложной. За 2019 год объем просроченной задолженности компаний, занимающихся строительством зданий и сооружений, вырос на 9%, а ее доля - с 17,3 до 21,3%. Выдачи кредитов компаниям на строительство зданий и сооружений в 2019-м сократились на 9% по сравнению с 2018-м. Снижение объемов кредитования обусловлено тем, что новый механизм проектного финансирования еще не заработал в полную силу и большинство проектов пока достраивают по старым правилам. По мере полного своего перехода на новый механизм финансирования отрасль будет консолидироваться на фоне исчезновения мелких застройщиков, которые не смогут соответствовать ужесточившимся требованиям", - считают в агентстве.

Эксперты также не ожидают роста спроса на рефинансирование ипотечных кредитов при растущем уровне кредитных ставок. Кроме того, в организации отмечают, что динамика ипотечных выдач банков по итогам 2019 года существенно различалась. Наибольший темп роста показали Альфа-банк (+203 %), Промсвязьбанк (+138%) и банк "ФК Открытие" (+118%). Снижение общего объема ипотечных выдач у госбанков произошло в основном за счет сокращения кредитования лидера рынка - Сбербанка.