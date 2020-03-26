Самозанятые граждане смогут участвовать в госзакупках на портале поставщиков

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Самозанятые граждане с 28 марта смогут использовать портал поставщиков в качестве точки доступа к закупкам малого объема, приравниваясь к субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"С 28 марта вступают в силу изменения в федеральный закон 223-ФЗ. Нововведения позволят им активнее участвовать в городских торгах. В числе мер поддержки, которые получат самозанятые после приравнивая к субъектам малого и среднего предпринимательства, - обязательство заказчиков осуществлять определенный объем закупок, а также фиксированный срок оплаты поставленной продукции (не более 15 рабочих дней с момента приемки)", - говорится в сообщении.

Сегодня на портале поставщиков зарегистрированы почти 15 тыс. физических лиц. Как показывает практика, они готовы оказывать услуги по консалтингу, технической экспертизе, организации мероприятий. Возможности портала доступны пользователям более чем из 30 регионов России. Ресурс работает как единая площадка, на которой можно получить оперативный и удобный доступ к проводимым государственными организациями закупкам и принять в них участие.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.