МЭР и Ростуризм запустили сервис проверки туркомпаниями данных об отсрочке по налогам

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ совместно с Ростуризмом запустили сервис, где туроператоры по номеру ИНН смогут проверить, распространяется ли на них отсрочка взыскания налоговых платежей, и направить обращение в случае отсутствия записи. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"На сайте https://helpline.russiatourism.ru запущен сервис проверки отсрочки взыскания налоговых платежей для организаций в сфере туризма. По номеру ИНН компании-налогоплательщики смогут проверить, распространяется ли на них отсрочка взыскания, и направить свое обращение в случае отсутствия записи", - говорится в сообщении.

"Перенос уплаты налогов снижает нагрузку на бизнес, позволяет отрасли чуть увереннее себя чувствовать в условиях нестабильной экономической ситуации. Минэкономразвития запустило сервис для того, чтобы у участников рынка был оперативный канал связи, через который можно быстро получить всю информацию", - заявил министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Ранее Минэкономразвития направило в Федеральную налоговую службу список налогоплательщиков, которые в соответствии с поручением председателя правительства РФ смогут получить отсрочку взыскания налоговых платежей до 1 мая. В их числе туроператоры, турагенты, отели, организации, осуществляющие экскурсионные услуги, а также компании, осуществляющие классификацию пляжей и горнолыжных трасс. Отсрочка по налогам будет предоставлена по всем видам налоговых платежей, а также страховым взносам, начисленных с зарплаты и иных выплат работникам.

21 марта глава Минэкономразвития заявлял, что министерство разрабатывает меры поддержки предприятий общественного питания и гостиничного сектора, они могут быть включены во второй пакет мер правительства РФ по поддержке экономики.