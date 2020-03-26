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Поезда "Ласточка" свяжут Таганрог с Краснодаром и Новороссийском

С 1 апреля продлевается маршрут поезда "Ласточка" №805/806 сообщением Ростов-Главный - Краснодар-1 - Новороссийск, конечной станет станция "Таганрог-2"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Маршрут скоростного электропоезда "Ласточка" сообщением Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск с 1 апреля будет продлен до Таганрога, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Таким образом, на скоростном поезде из Таганрога можно будет добраться до Краснодара и Новороссийска.

"С 1 апреля продлевается маршрут поезда "Ласточка" №805/806 сообщением Ростов-Главный - Краснодар-1 - Новороссийск. Конечной станцией этого "дневного экспресса" станет станция "Таганрог-2", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со станции "Таганрог-2" поезд будет отправляться в 05:32, затем сделает остановки на станциях "Таганрог-1" и "Ростов-Главный". Затем "Ласточка" проследует согласно действующему расписанию через станции Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская - Обход, Краснодар-1, Ильская, Абинская, Крымская и Тоннельная. В Новороссийск поезд прибудет в 12:51.

По данным СКЖД, из Новороссийска состав будет отправляться в 16:55, на конечную станцию поезд прибудет в 23:28.

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская область
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