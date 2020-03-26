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Распространение коронавируса нового типа

Власти Москвы поддержат участников госзакупок в связи с форс-мажором на фоне пандемии

Отмечается, что для многих предпринимателей Портал поставщиков может стать эффективным инструментом продаж, на нем государственные учреждения размещают закупки малого объема

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Столичные власти поддержат предложение правительства РФ признать распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок и готова идти навстречу компаниям, которые из-за последствий эпидемии не могут исполнить требования контракта в полном объеме, сообщила в четверг пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Коронавирус признан форс-мажорным обстоятельством и будет учтен при неисполнении требований по некоторым госконтрактам. Практически каждая седьмая закупка страны, размещенная по 44-ФЗ, приходится на столичных заказчиков. Для многих предпринимателей в нынешней ситуации Портал поставщиков может стать эффективным инструментом продаж, на нем государственные учреждения размещают закупки малого объема. Новые меры во многом связаны со срывом сроков международных поставок, из-за которых победители закупок не всегда имеют возможность выполнить все требования контракта в установленный срок", - говорится в сообщении.

В настоящий момент снижения активности заказчиков и поставщиков не наблюдается, мы продолжаем пристально следить за ситуацией. Предпринимателям рекомендуем обратить внимание на котировочные сессии. Конкуренция за срочные закупки на портале поставщиков составляет порядка трех компаний на лот, с их помощью можно прокачать свои навыки новичкам рынка закупок, отмечает пресс-служба департамента.

Отмечается, что Торгово-промышленная палата России уже выдает заключения о форс-мажоре из-за коронавируса. Но это действует только при срыве экспортных поставок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин создал Оперативный штаб для защиты городской экономики, который возглавил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. Задачей нового штаба стал мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города, разработка мер по обеспечению финансовой стабильности. Штаб будет помогать компаниям договариваться с банками и участвовать в восстановлении цепочек поставок и сбыта.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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