Россельхозбанк просит суд Калмыкии ограничить выезд из России брату Елены Батуриной

ТАСС, 26 марта. Россельхозбанк подал в Арбитражный суд Калмыкии заявление об установлении временного ограничения на выезд из России для брата супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной, бизнесмена Виктора Батурина. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"Россельхозбанк подал заявление об установлении временного ограничения на выезд из России Виктора Батурина. Арбитражный суд его рассмотрел и вынес определение об оставлении без движения в срок до 10 апреля", - сказал представитель суда.

В январе управление ФНС по республике Калмыкия подало в суд заявление об отстранении Эренцена Манжеева от должности финансового управляющего имуществом Батурина. Рассмотрение этой жалобы назначено на 13 апреля, добавили в суде.

Дело о банкротстве Батурина

Виктор Батурин заключил мировое соглашение с кредиторами, прекратив тем самым разбирательство в Арбитражном суде в Калмыкии. Согласно материалам дела, мировое соглашение заключено сразу с несколькими кредиторами, в том числе с компанией Sarrio Investments Ltd (Кипр, долг составляет 3,248 млрд рублей), компанией "Портал-строй" (долг - 15,6 млн рублей), управлением Федеральной налоговой службы по Калмыкии (долг - 18,6 млн рублей) и пензенским филиалом Россельхозбанка (долг - 10,3 млн рублей). Общая сумма долга перед кредиторами составляет порядка 3,3 млрд рублей.

Дело о банкротстве Батурина находится на рассмотрении Арбитражного суда Республики Калмыкия. На протяжении трех лет Манжеев выполняет функции его финансового управляющего. Его задача - передать все активы Батурина в конкурсную массу для удовлетворения за их счет требований его кредиторов. Манжеев, инициировавший розыск обвиняемой в клевете вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, по его словам, "намерен взыскать с нее долг перед Виктором Батуриным в связи с приобретением 24% акций ЗАО "Интеко" "в интересах всех кредиторов, включая ФНС России, Россельхозбанк, компанию "Саррио" и других интересах".

Батурин ранее занимал пост в правительстве Калмыкии. В 2013 году приговором Гагаринского суда Москвы он был осужден на семь лет колонии, в том числе за мошенничество с векселями компании "Интеко". В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии освободил его из-под ареста, заменив наказание штрафом в размере 300 тыс. рублей.