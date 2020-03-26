Мюнхенский разработчик AI-платформы для аккумуляторов привлек €11 млн инвестиций

ТАСС, 26 марта. Стартап из Мюнхена TWAICE, занимающийся разработкой аналитического программного обеспечения для аккумуляторных батарей на базе AI-алгоритмов, получил инвестиции в размере €11 млн ($12,03 млн) в рамках раунда финансирования Серии А. Об этом сообщается на сайте компании.

"Основным инвестором стала всемирно признанная венчурная компания Creandum, разделяющая наше видение аналитической платформы TWAICE в контексте разработки и внедрения решений для электромобилей (e-mobility) и возобновляемых источников энергии", - сказал управляющий директор и соучредитель TWAICE Михаэль Бауманн.

Программное обеспечение TWAICE, работающее на основе масштабируемой облачной платформы, позволяет создать уникального "цифрового двойника" аккумуляторных систем. С его помощью клиенты могут проводить точный анализ и прогнозирование состояния и эксплуатационных характеристик батарей.

Благодаря алгоритмам машинного обучения и мониторингу в режиме реального времени возможные технические сбои и неполадки могут быть обнаружены и предотвращены максимально быстро. Согласно предварительным расчетам, благодаря внедрению платформы операторы автопарков электромобилей могут снизить расходы на техническое обслуживание и увеличить срок службы аккумуляторов на 25%.

В последние годы компания зарекомендовала себя на рынке аналитический решений для батарей и аккумуляторов. В числе клиентов TWAICE компании автомобильной промышленности, а также производители и поставщики электроинструментов.