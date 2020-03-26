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Мюнхенский разработчик AI-платформы для аккумуляторов привлек €11 млн инвестиций

Программное обеспечение TWAICE, работающее на основе масштабируемой облачной платформы, позволяет создать уникального "цифрового двойника" аккумуляторных систем

ТАСС, 26 марта. Стартап из Мюнхена TWAICE, занимающийся разработкой аналитического программного обеспечения для аккумуляторных батарей на базе AI-алгоритмов, получил инвестиции в размере €11 млн  ($12,03 млн) в рамках раунда финансирования Серии А. Об этом сообщается на сайте компании.

"Основным инвестором стала всемирно признанная венчурная компания Creandum, разделяющая наше видение аналитической платформы TWAICE в контексте разработки и внедрения решений для электромобилей (e-mobility) и возобновляемых источников энергии", - сказал управляющий директор и соучредитель TWAICE Михаэль Бауманн.

Программное обеспечение TWAICE, работающее на основе масштабируемой облачной платформы, позволяет создать уникального "цифрового двойника" аккумуляторных систем. С его помощью клиенты могут проводить точный анализ и прогнозирование состояния и эксплуатационных характеристик батарей.

Благодаря алгоритмам машинного обучения и мониторингу в режиме реального времени возможные технические сбои и неполадки могут быть обнаружены и предотвращены максимально быстро. Согласно предварительным расчетам, благодаря внедрению платформы операторы автопарков электромобилей могут снизить расходы на техническое обслуживание и увеличить срок службы аккумуляторов на 25%.

В последние годы компания зарекомендовала себя на рынке аналитический решений для батарей и аккумуляторов. В числе клиентов TWAICE компании автомобильной промышленности, а также производители и поставщики электроинструментов.

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