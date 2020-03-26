Московский завод "Царицыно" получил льготный займ для создания запасов в связи с пандемией

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) выдал крупнейшему мясоперерабатывающему предприятию столицы "Царицыно" займ на льготных условиях для создания запасов в период пандемии, сообщила в четверг пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Льготные займы - одна из мер господдержки промышленных предприятий Москвы. В данном случае столичный производитель мясных продуктов питания получил 50 млн рублей под 3% годовых сроком на 2 года и 11 месяцев. На полученные средства предприятие создаст запасы мясосырья, что позволит производителю обеспечить потребителей достаточным количеством высококачественной продукции, сохранив стабильные цены в период введения государством комплекса мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Более ста крупных и средних предприятий Москвы будут функционировать во время следующей недели (30 марта - 5 апреля), объявленной нерабочей в связи с распространением коронавируса. Из них 62 - пищевое производство и производство напитков. Работать будут и все фармацевтические заводы, а также предприятия, которые производят дезинфицирующие средства и санитайзеры, аппараты ИВЛ и выпускающие другие медицинские изделия, задействованные в борьбе с эпидемией коронавируса.