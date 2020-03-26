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Дитрих: весь транспорт будет полностью доступен для маломобильных граждан к 2035 году

Кроме того, в транспортной стратегии России обозначена необходимость замены устаревшего подвижного состава

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Все виды транспорта будут полностью доступны для маломобильных граждан к 2035 году. Это следует из целей проекта транспортной стратегии до 2035 года, который был озвучен главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом и одобрен правительством.

"Цель номер три стратегии направлена на обеспечение перевозок людей, качественно, безопасно и доступно по цене. От объема таких услуг зависит, насколько человек сможет реализовать свои социальные, трудовые и культурные потребности, - отметил он. - Важно также обеспечить доступность транспорта для маломобильных групп населения. Мы поставили перед собой масштабную задачу обеспечить к 2035 году полною доступность инфраструктуры всех видов транспорта для маломобильных граждан".

Министр уточнил, что стратегия позволить повысить уровень транспортной подвижности населения. "Ее уровень у нас примерно в два раза ниже по сравнению с другими странами. В рамках достижения третьей цели стратегии планируется сократить это отставание, предоставить людям возможность вести более мобильный образ жизни", - сказал Дитрих.

Кроме того, в стратегии обозначена необходимость замены устаревшего подвижного состава на современный. Речь, в том числе, идет об обновлении парка автобусов, троллейбусов и трамваев в региональных центрах и крупнейших городских агломерациях.

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