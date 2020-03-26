"Магнит" трудоустроит сотрудников ресторанов, приостановивших работу из-за коронавируса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники Burger King, "Шоколадницы" и KFC смогут трудоустроиться в магазины сети "Магнит" в случае приостановки работы ресторанов на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в России, говорится в сообщении ретейлера.

"В случае приостановки деятельности ресторанов, сотрудникам может быть предложено оформить отпуск, но при этом они смогут заключать срочные трудовые договоры с "Магнитом" и выходить на работу в магазины сети в качестве универсальных работников торгового зала", - говорится в сообщении. По желанию персонала ресторанов, они могут быть задействованы и для помощи в приеме продукции, наполнении торгового зала, обслуживании покупателей.

"Дополнительный персонал может понадобиться "Магниту", чтобы обеспечить стабильное функционирование магазинов в сложных эпидемиологических условиях, а также в ситуации повышенного спроса со стороны населения", - отмечает компания.

В случае введения ограничений на работу ресторанов, сеть Burger King готова временно трудоустроить в магазинах "Магнит" около 1,5 тыс. сотрудников примерно в 20 городах России. Сеть KFC - около 1150 человек в своих торговых точках в 20 городах России. В зависимости от обстановки в городе сеть ресторанов ГК "Шоколадница" готова будет временно предоставить в магазины "Магнита" от 300 до 1 тыс. своих сотрудников в Москве.

Персонал ресторанов имеет санитарные книжки, поэтому сможет оперативно выйти на работу в торговые точки после обязательного краткого обучения в офлайн или онлайн формате. Деятельность работников ресторанов быстрого питания будет оплачиваться в соответствии с Трудовым кодексом РФ. KFC и "Магнит" также сообщили, что прорабатывают возможности подобных партнерских проектов и с другими розничными сетями и ресторанами.

"Сотрудничество с крупнейшими сетями ресторанов позволит нам получить квалифицированный персонал и повысить качество обслуживания покупателей, что особенно важно текущей ситуации", - отметила директор по персоналу розничной сети "Магнит" Анна Боброва.