"Ситимобил" запустил программу поддержки водителей, отправленных на карантин

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сервис заказа такси "Ситимобил" запустил программу поддержки водителей, которые были отправлены на карантин из-за контакта с пассажирами с коронавирусом. Об этом в четверг сообщил исполнительный директор компании Виталий Бедарев на своей странице в социальной сети Facebook.

"Объявляю о запуске программы поддержки водителей, попавших на карантин. Очень важно поддержать их сейчас. Невозможность зарабатывать в течение двух недель может стать трагедией для многих", - написал он.

По данным Бедарева, "Ситимобил" первый начал за свой счет дезинфицировать автомобили, подключенные к сервису.

"Мы также раздаем водителям антисептики, памятки в машины по борьбе с распространением вируса, одноразовые салфетки для пассажиров. Но мы не можем даже минимально рисковать здоровьем наших пользователей и партнеров. Если водитель находился в одной машине с инфицированным коронавирусом пассажиром, мы будем вынуждены отключить его от сервиса и отправить на 14-дневный карантин", - добавил он, уточнив, что спрос со стороны пассажиров снижается.

В пресс-службе пояснили ТАСС, что водители из таксопарков-партнеров "Ситимобил", а также водители-прямые партнеры сервиса (самозанятые и ИП), которые заболели коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими, смогут получить материальную компенсацию. На компенсацию могут претендовать водители, которые совершили хотя бы один заказ с помощью сервиса "Ситимобил" с 5 по 25 марта 2020 года.

"Выплата будет осуществляться единоразово, ее объем зависит от истории выполненных заказов. Он составит 100% от чистого среднесуточного дохода за 180 календарных дней перед 25 марта. Если до 25 марта водитель выполнял заказы менее 180 дней, для расчета используется статистика всех его заказов. Учитываться будут только дни, в которые была совершена хотя бы одна поездка. Вознаграждение рассчитывается за 14 дней болезни или карантина", - пояснили в компании.