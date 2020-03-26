ОАЭ пока не оформили разрешения на полеты в Дубай для вывоза граждан России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. ОАЭ пока не оформили разрешение на перелет в Дубай для российских авиакомпаний, сообщил ТАСС официальный представитель Росавиации.

"ОАЭ пока не оформили разрешение на полеты российских авиакомпаний для вывоза российских граждан, ведутся консультации Росавиацией, МИДом, посольством РФ и российскими перевозчиками", - сказал он.

"До сих пор мы видели только заявление правительства ОАЭ в СМИ. Официального разрешения на выполнение вывозного рейса все еще нет", - добавили в лоукостере "Победа", который уже больше суток не может получить разрешения на вывоз.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщила, что документы на вывоз граждан РФ из ОАЭ пока не поступили. На своей странице в Facebook дипломат процитировала сообщения СМИ о том, что ОАЭ выдали разрешения авиакомпаниям РФ на вывоз российских туристов.

Аэропорты Абу-Даби и Дубая с 24 марта приостановили прием и отправку всех рейсов для борьбы с распространением коронавируса. 25 марта стало известно, что авиавласти ОАЭ запретили самолету "Победы", который выполнял заранее согласованный рейс Москва - Дубай и уже находился в воздухе, совершить посадку в аэропорту Дубая. В итоге самолету пришлось вынужденно сесть в Махачкале. Разрешений на вывоз пассажиров также нет у "Аэрофлота" и Azur Air.