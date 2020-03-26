Газомоторные заправки продолжат работу на следующей неделе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Газомоторные АЗС, которые специализируются на заправке автотранспорта СУГ и метаном, продолжат работу на следующей неделе, объявленной президентом России Владимиром Путиным нерабочей. Они будут реализовывать топливо также и в столичном регионе, сообщили ТАСС в Минэнерго РФ.

"Станции, заправляющие СУГ и метаном, продолжат работу", - сказал представитель министерства.

Согласно указу мэра Москвы, в столичном регионе временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и некоторых товаров первой необходимости, в число которых вошел бензин и дизельное топливо. При этом газомоторное топливо в этот список из 21 пункта не входит.

В России реализуются три вида газомоторного топлива. Большая часть приходится на пропан - сжиженный углеводородный газ (СУГ). "Газпром" в свою очередь занимается реализацией метана - компримированного природного газа (КПГ), и также, как и "Новатэк", планирует развивать сеть КриоАЗС по продаже сжиженного природного газа.

Глава компании "Газпром газомоторное топливо" Михаил Лихачев в интервью ТАСС отмечал, что газомоторное топливо сейчас используется в ряде стран и успешно конкурирует с бензином и дизелем. Оно стоит существенно дешевле традиционных видов топлива, но для его повсеместного распространения требуется развитая заправочная инфраструктура и постоянный рост числа автомобилей на газу.