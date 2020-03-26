Путин потребовал аккуратно подходить к объявлению форс-мажора по арендным платежам

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал аккуратно подходить к объявлению форс-мажора по выплате арендных платежей.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ с предпринимательским сообществом рассказал, что правительство будет обсуждать с частными арендодателями порядок работы в случае наступления форс-мажора. "Что касается частной аренды, будем договариваться. Это в основном торговые центры. Предельные случаи мы объявим форс-мажором, - сказал Белоусов. - Но это предельные случаи, мы понимаем, что торговые центры просто завалятся".

"Нужно быть очень аккуратными… много сегментов", - подчеркнул Путин.