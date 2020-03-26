Сбербанк открыл бесплатный доступ к корпоративной Виртуальной школе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сбербанк открыл для всех желающих доступ к части учебных материалов корпоративной Виртуальной школы, сообщила в четверг пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк открыл доступ к части учебных материалов в собственной Виртуальной школе для всех желающих. На дистанционном портале уже размещены полезные материалы, которые будут обновляться еженедельно. В новых условиях, связанных с переходом на удаленный формат работы, особенно актуальной стала возможность дистанционного обучения", - говорится в сообщении.

Виртуальная школа Сбербанка - это платформа дистанционного обучения сотрудников, предоставляющая доступ к учебным материалам и образовательным программам Корпоративного университета Сбербанка. В банке подчеркивают, что решение открыть часть материалов для внешнего мира обеспечивает всем желающим непрерывность как школьного обучения, так и профессиональной подготовки.

"Образовательные инициативы Сбербанка направлены не только детям, но и взрослым. Часть курсов Виртуальной школы была разработана специально для упрощения работы компаний в текущих условиях. Мы будем очень быстро реагировать на изменение ситуации и продолжим обеспечивать десятки миллионов наших клиентов надежными сервисами", - цитирует пресс-служба председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

В частности, стали доступны курсы и тренажеры по корпоративным, профессиональным и цифровым компетенциям, серии материалов SberKnowledge (тренды в менеджменте, коммуникации, комплексном развитии личности) и EduTech (лучшие практики в мире обучения), видео выступлений ведущих руководителей Сбербанка и приглашенных спикеров. Открыты статьи и видео современных российских ученых о значимых открытиях в области когнитивистики, лингвистики, больших данных, а также результаты научных исследований при участии Сбербанка.

Корпоративный университет Сбербанка также открыл доступ и к более чем 450 экземплярам краткого содержания популярных книг в аудио- и текстовом формате, эти книги будут доступны до 20 апреля 2020 года, сообщила пресс-служба банка.

Пандемия и удаленная работа

Массовый переход на удаленную работу происходит в России и других странах в связи с распространением коронавируса, вспышка которого была впервые зафиксирована в конце 2019 года в Китае, и распространившегося на более чем 150 стран. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию пандемией, по последним данным, в мире заразились более 457 тыс. человек, смертельных исходов более 21 тыс.

В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.