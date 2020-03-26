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Распространение коронавируса нового типа
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Росатом обеспечит бесперебойную работу АЭС в России

Компания также продолжает работу за рубежом, несмотря на ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" обеспечит бесперебойную работу российских атомных электростанций (АЭС), сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

На всех российских АЭС введен особый режим, который в том числе предусматривает постоянные контроль за здоровьем сотрудников станций. "В настоящий момент на всех российских АЭС введен особый режим, включающий в себя постоянный контроль за здоровьем персонала, - сказал Лихачев. - Мы всегда имели сценарии реагирования на любую нештатные ситуации, в том числе и ситуации, связанные со здоровьем наших сотрудников".

Глава госкорпорации отметил, что Росатом разработал несколько сценариев развития ситуации на фоне эпидемии коронавируса и меры по реагированию на любой из возможных вариантов развития событий. "Нами разработаны ряд сценариев развития ситуации и меры по реагированию на любые случаи, связанные с возможными угрозами здоровью ключевого персонала АЭС", - подчеркнул Лихачев.

Он отметил, что для максимально возможного количества сотрудников введен удаленный режим работы, в массовом количестве закуплены средства индивидуальной защиты и средства гигиены, постоянно дезинфицируются производственные помещения и транспорт, практически исключены командировки. В тесном взаимодействии с администрациями всех пристанционных городов ведется контроль за состоянием здоровья людей.

"На протяжении многих десятилетий в атомной промышленности России всегда на первом месте было обеспечение ядерной безопасности, безопасности жизни и здоровья наших сотрудников и наших сограждан. Безопасность является ключевой ценностью Росатома", - сказал Лихачев.

В общей сложности на 10 атомных станциях России в промышленной эксплуатации находятся 36 энергоблоков. Суммарная установленная мощность всех энергоблоков составляет 30,25 ГВт. Они вырабатывают свыше 19% всего производимого электричества. Организационно все АЭС являются филиалами АО "Концерн "Росэнергоатом".

Работа за границей

Госкорпорация "Росатом" продолжает реализацию проектов в атомной энергетике за рубежом, несмотря на сложности с эпидемиологической обстановкой в ряде стран. "Несмотря на сложности с эпидемиологической обстановкой в ряде стран, где Росатом строит АЭС, реализация проектов продолжается. Разумеется, в таких странах действуют максимально жесткие меры по обеспечению безопасности российского персонала", - сказал Лихачев.

Глава госкорпорации сообщил, что Росатом руководствуется рекомендациями эпидемиологических служб и правительств стран, в которых ведет работу, и полностью готов к усилению мер противодействия распространению инфекции, включая карантин (если эти меры будут введены в соответствующих странах и регионах).

Также Росатом предпринимает все необходимые меры, чтобы минимизировать негативное влияние эпидемиологического кризиса на цепочки поставок и обеспечить выполнение обязательств перед заказчиками в полном объеме и в сроки, предусмотренные соответствующими контрактами.

Портфель зарубежных заказов Росатома включает 36 блоков на разных стадиях реализации.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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