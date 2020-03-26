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Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%

Также сохранен лимит средств на покупку активов на уровне £645 млрд

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Также был сохранен лимит средств на покупку активов на уровне £645 млрд, сообщается на сайте регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за поддержание ставки на уровне 0,1%", - говорится в сообщении регулятора.

Также отмечается, что комитет единогласно проголосовал за продолжение программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на £200 млрд дополнительно. Общий объем этих покупок составляет £645 млрд.

Пока полноценно оценить точный масштаб экономического шока от эпидемии коронавируса не представляется возможным, отмечает британский регулятор. "Существует риск долгосрочного ущерба экономике, особенно в случае масштабных сбоев в бизнесе или значительного увеличения безработицы", - указывается в сообщении.

Вероятно, что мировой ВВП резко упадет в первой половине этого года, а уровень безработицы, скорее всего, будет быстро расти в целом ряде стран, полагает регулятор.

Очередное заседание Банка Англии запланировано на 7 мая 2020 года.

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Великобритания
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