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Мосбиржа будет работать с 30 марта по 3 апреля аналогично новогодним праздникам

Биржа будет осуществлять только самые необходимые функции по организации торгов, клиринга и расчетов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Режим работы Мосбиржи с 30 марта по 3 апреля будет аналогичен периоду общероссийских выходных, таких как новогодние или майские праздники. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"В целях обеспечения непрерывности работы финансового рынка и его участников Московская биржа в период общероссийских нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года будет осуществлять только самые необходимые функции по организации торгов, клиринга и расчетов. Режим работы Московской биржи будет аналогичен устанавливаемому на период длительных общероссийских выходных (таких как новогодние или майские праздники)", - сказано в сообщении.

Дневная сессия на фондовом, денежном и товарном рынках, рынке стандартизированных ПФИ, а также дневная и вечерняя сессии на срочном рынке, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут производиться по стандартному временному регламенту. Расчеты по итогам торгов будут производиться ежедневно.

В сообщении торговой площадки также отмечается, что в течение нерабочей недели Московская биржа будет решать только задачи по поддержке непрерывности торгов, клиринга и расчетов, все остальные службы Московской биржи работать не будут. В том числе не будет осуществляться прием и выдача корреспонденции, не будут производиться регистрация и допуск к торгам новых выпусков ценных бумаг, допуск новых участников к торгам и клирингу, заключение новых договоров, в том числе по маркетмейкерским программам, публикация маркетинговых данных.

Также Московская биржа переносит проведение Биржевого форума в онлайн-формате, запланированного на 1 апреля, на более позднюю дату, которая будет сообщена дополнительно. Не будут проводиться и запланированные ранее в онлайн формате заседания пользовательских комитетов и рабочих групп.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что следующая неделя будет в стране нерабочей. Выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля. Эта мера принята в связи с распространением коронавируса нового типа.

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Россия
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