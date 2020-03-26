{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чубайс: "Роснано" готовится к работе в условиях снижения инвестиционного спроса

Глава Управляющей компании "Роснано" пояснил, что для компании важным является возможность выхода из бизнеса своих портфельных компаний, на что влияет объем инвестиционного спроса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. "Роснано" готовится работать в условиях снижения инвестиционного спроса, вызванного экономическими последствиями пандемии. Об этом сообщил в четверг глава Управляющей компании "Роснано" Анатолий Чубайс в эфире телеканала РБК.

"Можно, не будучи крупным экономистом, со 100% уверенностью сказать, что объем инвестиционного спроса в стране в 2020 году существенно сократится. Это, конечно, на нас отразится, значит, к этому нужно готовиться", - сказал Чубайс.

Он пояснил, что для "Роснано" важным является возможность выхода из бизнеса своих портфельных компаний, на что влияет объем инвестиционного спроса.

"Мы сейчас начинаем наш очередной стресс-тест всех наших портфельных компаний. Мы заложим туда жесткие макроэкономические сценарии и по инфляции, и по курсу рубля, и по кредитованию. И хотим посмотреть устойчивость наших компаний при самом тяжелом сценарии из всех возможных", - сообщил он.

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО "Управляющая компания "Роснано".

Теги
РоссияЧубайс, Анатолий Борисович
Реклама на ТАСС
Минсельхоз предложил снизить стоимость электроэнергии для фермеров до тарифов населения
Речь идет о хозяйствах и сельхозкооперативах с годовым доходом до 120 млн руб.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС