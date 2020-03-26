Чубайс: "Роснано" готовится к работе в условиях снижения инвестиционного спроса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. "Роснано" готовится работать в условиях снижения инвестиционного спроса, вызванного экономическими последствиями пандемии. Об этом сообщил в четверг глава Управляющей компании "Роснано" Анатолий Чубайс в эфире телеканала РБК.

"Можно, не будучи крупным экономистом, со 100% уверенностью сказать, что объем инвестиционного спроса в стране в 2020 году существенно сократится. Это, конечно, на нас отразится, значит, к этому нужно готовиться", - сказал Чубайс.

Он пояснил, что для "Роснано" важным является возможность выхода из бизнеса своих портфельных компаний, на что влияет объем инвестиционного спроса.

"Мы сейчас начинаем наш очередной стресс-тест всех наших портфельных компаний. Мы заложим туда жесткие макроэкономические сценарии и по инфляции, и по курсу рубля, и по кредитованию. И хотим посмотреть устойчивость наших компаний при самом тяжелом сценарии из всех возможных", - сообщил он.

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО "Управляющая компания "Роснано".