Объем внешней торговли услугами Хайнаня за январь-февраль увеличился на 4,6%

ХАЙКОУ /Китай/, 26 марта. /ТАСС/. Общий объем экспорта и импорта услуг южной китайской провинции Хайнань за январь-февраль 2020 года составил 3,24 млрд юаней ($462 млн), что на 4,6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года, несмотря на вспышку коронавируса нового типа. Такие данные публикует местная газета "Хайнань жибао".

Чуть больше 39% от общего объема соответствующего экспорта и импорта пришлось на туристическую, строительную, телекоммуникационную и информационную сферы. Рост по данному показателю составил 12,79 процентных пункта.

Провинция Хайнань, пишет издание, осуществляет торговлю услугами с 72 странами и регионами мира. В первую пятерку входят Ирландия, специальный административный район Сянган (Гонконг), США, Сингапур и Канада, на которые за первые два месяца этого года пришлось свыше 61% от общего объема торговли услугами.

Драйверами роста в феврале стали сфера логистики и услуг в области компьютерных технологий, объем торговли которых вырос в годовом исчислении на 19,53% и 137,5% соответственно.

На Хайнане в настоящее время активно идет реализация проекта построения пилотной зоны свободной торговли, о запуске которого председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года. Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб- квартиры мировых корпораций.