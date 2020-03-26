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Число участников эксперимента по маркировке молочной продукции выросло за март на треть

Общее число участников достигло 1288 компаний

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Количество участников пилотного проекта по маркировке молочной продукции выросло более чем на треть за март 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба оператора маркировки "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).

"Общее число участников пилота на 26 марта достигло 1288 компаний, увеличившись на 35% по сравнению с 10 марта (было 946)", - говорится в сообщении.

По данным ЦРПТ, за неделю к эксперименту присоединяется в среднем 100 новых компаний - производителей, дистрибьюторов, представителей розницы.

В частности, в марте к эксперименту присоединились производители молочной продукции из 23 регионов, в том числе из Амура, Белгорода, Волгограда, Калуги, Краснодара, Пензы, Башкирии, Дагестана, Ростова, Самары, Смоленска, Тулы и других. "На данный момент пилотный проект охватывает практически все регионы", - отметили в пресс-службе.

В конце января 2020 года стало известно, что Минпромторг России предложил продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 мая и разместил соответствующий проект постановления на федеральном портале проектов правовых актов.

В ходе эксперимента маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты. Начало обязательной маркировки молочной продукции назначено на 1 июня 2020 года.

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Россия
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