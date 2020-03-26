Эксперты ожидают роста спроса на альтернативные вкладам инструменты

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Часть клиентов банков могут перейти к другим средствам инвестиций, таким как ИИС (индивидуальные инвестиционные счета) при введении налога на процентный доход по вкладам, считают опрошенные ТАСС рейтинговые агентства.

В своем обращении 25 марта президент России Владимир Путин заявил о введении налога на процентный доход в размере 13% для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей.

"Хотя банки и не будут являться плательщиками данного налога, а лишь, скорее всего, налоговыми агентами, что добавит им административной работы, нельзя исключать, что данное решение повлечет за собой волатильность их розничной депозитной базы, если клиенты со вкладами, превышающими 1 млн рублей, под влиянием данной меры изменят свои сберегательные предпочтения", - считает старший кредитный эксперт агентства Moody`s Ольга Ульянова.

Говоря о возможных сроках введения данного налога Ульянова отмечает, что решение потребует изменений в налоговый кодекс, то есть оно не будет одномоментным. В случае, если мера будет трактоваться как новый вид налога, он не может быть введен в действие ранее 1 января 2021 года. Также, по ее словам, налог может быть представлен как расширение налогооблагаемой базы существующего сейчас налога на доход по вкладам.

На сегодняшний день налог на доход по банковским вкладам и на купоны по облигациям в рублях взымается только в том случае, если процентная ставка по вкладу или ставка купона превышает актуальную ставку рефинансирования ЦБ РФ в 6%, увеличенную на 5 п.п., то есть 11%. Валютные вклады облагаются налогом, если процентная ставка по вкладу превышает 9% годовых.

По мнению главного экономиста рейтингового агентства "Эксперт РА" Антона Табаха, введение такого налога сделает еще более привлекательными ИИС для граждан.

Введение налога на проценты по депозитам может стимулировать часть клиентов использовать депозит для других целей, считает директор аналитической группы по финансовым организациям международного рейтингового агентства Fitch Антон Лопатин.

"Однако это управляется ставкой. Несколько банков в начале недели уже объявляли о повышении ставок по депозитам. На данный момент ситуация с ликвидностью в секторе достаточно комфортная, в середине месяца была небольшая просадка, однако ближе к концу месяца наблюдается стабилизация", - комментирует эксперт.

Об ИИС

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога, например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей. Но в обоих случаях налоговых льгот можно лишиться, если ИИС будет закрыт ранее чем через три года.