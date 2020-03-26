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Расходы бюджета Ненецкого АО вырастут почти на 1 млрд рублей в 2020 году

Таким образом, они составят 20,4 млрд рублей

ТАСС, 26 марта. Расходы бюджета Ненецкого автономного округа (НАО) в 2020 году вырастут на 978 млн рублей и составят 20,4 млрд рублей, доходы увеличатся на 101,7 млн рублей - до 17,2 млрд рублей, дефицит составит 3,176 млн рублей. Соответствующие поправки в бюджет в двух чтениях внесли депутаты окружного собрания в четверг на очередной сессии, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

"Доходы на 2020 год увеличены на 101,7 млн рублей за счет поступлений из федерального бюджета, расходы выросли на 978 млн рублей. Таким образом, общий объем доходов в этом году составит 17,2 млрд рублей, расходы - 20,4 млрд рублей. Дефицит окружного бюджета в 2020 году соответственно увеличен до максимального размера и составит 3 млрд 176 млн рублей", - говорится в сообщении.

Более 400 млн рублей будет направлено на субсидирование тарифов на электроэнергию, тепло, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом. Более 223 млн рублей предусмотрено департаменту образования, культуры и спорта НАО на возмещение затрат по коммунальным услугам, на льготный проезд, а также на организацию и обеспечение питания обучающихся.

В рамках софинансирования федеральным бюджетом 30 млн рублей предусмотрено на приобретение, поставку и монтаж 11 фельдшерских здравпунктов в Хонгурее, Андеге, Щелино, Выучейском, Лабожском, Верхней Пеше, Чиже, Амдерме и Бугрино. На гранты по реализации местных инициатив добавлены 11 млн рублей. В этом году от муниципалов поступило 35 проектов, которые позволят благоустроить территории поселений с учетом мнения жителей.

На единовременные выплаты труженикам тыла и детям войны выделено более 15 млн рублей.

Доходы окружного бюджета в 2020 году изначально были запланированы в сумме 17,1 млрд рублей, общий объем расходов был утвержден уровне 19,4 млрд рублей. Дефицит окружного бюджета планировался в 2,3 млрд рублей. Доходы окружного бюджета на конец 2019 года составляли 21,236 млрд рублей, расходы - 24,445 млрд рублей, дефицит - 3,2 млрд рублей.

Теги
РоссияНенецкий автономный округ
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