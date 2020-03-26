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Банки недополучат 50-100 млрд рублей процентных доходов из-за кредитных каникул

По данным агентства НКР, масштабы потерь банков будут во многом зависеть от условий реструктуризации

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские банки недосчитаются части процентных доходов из-за введения кредитных каникул для физических лиц, обращения которых в кредитные организации существенно вырастут в ближайшие месяцы, считают эксперты рейтингового агентства НКР.

"В ближайшие месяцы банки могут столкнуться с массовыми обращениями заемщиков о реструктуризации задолженности по потребительским кредитам и отсрочке платежей. Это приведет к временному выпадению части процентных доходов, однако вряд ли отразится на резервах и на финансовом положении банков. При этом выпадающие доходы не получится оперативно компенсировать: объем новых выдач на фоне растущих рисков будет снижаться, а стоимость фондирования уже начала расти", - полагают в НКР.

В агентстве отметили, что масштабы потерь банков будут во многом зависеть от условий реструктуризации. "Но если предположить, что от 10% до 20% заемщиков по потребительским кредитам обратятся за отсрочкой платежа хотя бы на три месяца, то сектор может временно недосчитаться порядка 50-100 млрд рублей процентных доходов", - подсчитали эксперты НКР, отметив, что в случае заметного роста объема реструктуризаций по ипотеке эти суммы могут вырасти в 1,5-2 раза.

При этом, по мнению агентства, введение кредитных каникул - мера своевременная, поскольку в ближайшие три-шесть месяцев существенно вырастет число обращений заемщиков за реструктуризацией долга и переносом части платежей. Ключевой риск неплатежей в потребительском кредитовании исходит от занятых в отраслях, столкнувшихся с резким ограничением спроса.

Банк России 20 марта утвердил ряд мер поддержки заемщиков - физических лиц, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. В дополнение к этой мере президент РФ призвал ввести "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам в случае снижения дохода на 30% и более.

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