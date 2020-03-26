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Торги в США открылись ростом основных индексов на 1,5-2,0%

Индекс Dow Jones вырос до 21643,52 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись в четверг ростом ключевых индексов на 1,5-2,0% на фоне сообщений о ходе рассмотрения в Конгрессе пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Как следует из данных на сайте торговой площадки, сразу после открытия индекс Dow Jones вырос на 442,07 пунктов (2,09%) до 21643,52 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 44,33 пункта (1,82%) до 2519,80, а индекс электронной биржи Nasdaq - на 116,48 пунктов (1,58%) до 7500,77.

Как отметила телекомпания CNN, комментируя начало биржевого дня, основные индексы растут, несмотря на "шок, который испытал рынок труда": более 3,2 млн американцев в течение минувшей недели подали свои первые заявки на получение пособий по безработице на фоне пандемии коронавируса. Это самое большое число обращений за пособиями по безработице с 1967 года, когда Министерство труда начало публиковать эту статистику, отметила телекомпания.

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