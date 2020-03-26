ЦБ разъяснил банкам, как работать в "выходную" неделю

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. ЦБ рекомендовал банкам на следующей неделе, которую президент РФ Владимир Путин объявил выходной, работать как в новогодние праздники. Список работающих отделений должен быть опубликован на сайтах кредитных организаций. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации", - указывается в сообщении.

Регулятор отмечает, что все дистанционные услуги, включая работу банкоматов, систем мобильного банка и онлайн-переводов должны работать в обычном режиме.

Платежная система Банка России, а также Система быстрых платежей (СБП) в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года будет работать в штатном режиме.

Банковские сервисы в полном объеме

Опрошенные ТАСС кредитные организации подтвердили, что банковские сервисы на следующей неделе будут доступны корпоративным и частным клиентам в полном объеме, а большинство отделений продолжат работу.

Офисы Сбербанка с 30 марта по 5 апреля будут работать по режиму выходного дня. При этом режим работы индивидуален для каждого офиса и будет указан как в самом отделении, так и на сайте Сбербанка.

Также в Сбербанке отметили, что на выходной неделе клиенты смогут открыть и закрыть вклады в стандартном режиме. Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Если у заемщика не будет на счету достаточной суммы для погашения задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.

Доступность клиентам всех сервисов также подтвердили в банках "Открытие", "Хоум Кредит" и МКБ. Более того, кредитные организации для удобства и безопасности клиентов рекомендует пользоваться именно дистанционными способами обслуживания, которых будет достаточно, чтобы оформить дебетовую или кредитную карту, а также подать заявку на кредит.

В Газпромбанке в свою очередь заявили, что все отделения на следующее неделе будут работать в штатном режиме.

"В период с 28 марта по 3 апреля офисы, филиалы и отделения Газпромбанка будут работать в штатном режиме. Корпоративным и частным клиентам будут доступны все виды операций в рублях и иностранной валюте, включая осуществление платежей, внесение и выдача средств, переводы и другие", - говорится в сообщении ГПБ.