{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ЦБ разъяснил банкам, как работать в "выходную" неделю

Регулятор отмечает, что все дистанционные услуги должны работать в обычном режиме

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. ЦБ рекомендовал банкам на следующей неделе, которую президент РФ Владимир Путин объявил выходной, работать как в новогодние праздники. Список работающих отделений должен быть опубликован на сайтах кредитных организаций. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации", - указывается в сообщении.

Регулятор отмечает, что все дистанционные услуги, включая работу банкоматов, систем мобильного банка и онлайн-переводов должны работать в обычном режиме.

Платежная система Банка России, а также Система быстрых платежей (СБП) в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года будет работать в штатном режиме.

Банковские сервисы в полном объеме

Опрошенные ТАСС кредитные организации подтвердили, что банковские сервисы на следующей неделе будут доступны корпоративным и частным клиентам в полном объеме, а большинство отделений продолжат работу.

Офисы Сбербанка с 30 марта по 5 апреля будут работать по режиму выходного дня. При этом режим работы индивидуален для каждого офиса и будет указан как в самом отделении, так и на сайте Сбербанка.

Также в Сбербанке отметили, что на выходной неделе клиенты смогут открыть и закрыть вклады в стандартном режиме. Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Если у заемщика не будет на счету достаточной суммы для погашения задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.

Доступность клиентам всех сервисов также подтвердили в банках "Открытие", "Хоум Кредит" и МКБ. Более того, кредитные организации для удобства и безопасности клиентов рекомендует пользоваться именно дистанционными способами обслуживания, которых будет достаточно, чтобы оформить дебетовую или кредитную карту, а также подать заявку на кредит.

В Газпромбанке в свою очередь заявили, что все отделения на следующее неделе будут работать в штатном режиме.

"В период с 28 марта по 3 апреля офисы, филиалы и отделения Газпромбанка будут работать в штатном режиме. Корпоративным и частным клиентам будут доступны все виды операций в рублях и иностранной валюте, включая осуществление платежей, внесение и выдача средств, переводы и другие", - говорится в сообщении ГПБ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Источник: Кадыров договорился с ОАЭ о вывозе россиян, застрявших из-за коронавируса
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ОАЭ разрешили вывезти россиян пятью бортами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС