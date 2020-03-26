Комитет Госдумы одобрил увеличение срока выплат дивидендов до 90 дней в 2020 году

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Срок выплаты дивидендов на акции акционерных обществ доверительным управляющим и другим зарегистрированным в реестре акционерам в текущем 2020 году может быть увеличен до 90 дней с даты, на которую определен круг лиц, имеющих право на получение дивидендов. Такое положение содержится в поправках ко второму чтению законопроекта о полномочиях правительства утверждать форму отчетов госкомпаний, которые комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал к принятию. Решение комитета было принято опросным путем.

"Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а также другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, не должен превышать 90 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов", - говорится в тексте документа.

Согласно действующим нормам, срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему не превышает 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней.

Кроме того, поправки предусматривают, что годовые собрания акционеров в 2020 году могут пройти до конца сентября. "Годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки, определяемые советом директоров (наблюдательным советом), но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года", - следует из текста поправок.

Планируется, что Госдума рассмотрит документ во втором чтении на заседании 31 марта.

Поправки были внесены в правительственный законопроект, наделяющий правительством РФ полномочиями утверждать требования к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности (стратегий развития) госкорпораций и госкомпаний. Принятый в первом чтении документ был подготовлен во исполнение пункта "дорожной карты" по повышению эффективности использования средств, предоставляемых из федерального бюджета государственным корпорациям (компаниям), утвержденного правительством РФ 25 декабря 2017 года. Соответствующие поправки вносятся в законодательство о таких госкорпорациях, как Росатом, ВЭБ.РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ, Ростех, Росавтодор и Роскосмос.