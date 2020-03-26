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Комитет Совфеда 2 апреля рассмотрит пакет законов по инициативам Путина

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству 2 апреля рассмотрит пакет законов по инициативам, озвученным в обращении президента РФ Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в четверг глава комитета Андрей Клишас.

"Пакет законов, в том числе меры, предложенные правительством во исполнение поручений президента в целях борьбы с коронавирусной инфекцией, комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рассмотрит на своем заседании 2 апреля", - сказал Клишас журналистам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКлишас, Андрей АлександровичРаспространение коронавируса нового типа
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