{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Экстренный саммит G20 по коронавирусу

МИД КНР: на саммите G20 не обсуждали цены на нефть и ситуацию на рынке энергоресурсов

Директор Департамента международной экономики МИД КНР Ван Сяолун отметил, что китайская сторона надеется на скорейшую стабилизацию цен на энергоресурсы и достижение договоренности между крупнейшими экспортерами
Директор Департамента международной экономики МИД КНР Ван Сяолун Артем Иванов/ТАСС
Описание
Директор Департамента международной экономики МИД КНР Ван Сяолун
© Артем Иванов/ТАСС

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Участники саммита G20 не обсуждали стабилизацию ситуации на рынке энергоресурсов и цены на нефть. Об этом в четверг на специальном брифинге заявил директор Департамента международной экономики МИД КНР Ван Сяолун.

"Простой ответ на этот вопрос - нет. Это не было одной из тем на повестке саммита. В то же время Китай является одним из крупнейших производителей и потребителей нефти. Поэтому мы опасаемся за стабильность рынка", - указал он. Дипломат также добавил, что китайская сторона надеется на скорейшую стабилизацию цен на энергоресурсы и достижение договоренности между крупнейшими экспортерами.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу.

Ранее в четверг лидеры "двадцатки" провели совещание в режиме видеоконференции, в закрытом для прессы формате. Участники саммита обсудили координацию действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. По итогам саммита принято совместное заявление. В частности, было объявлено, что страны G20 вложат более $5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь.

Теги
КитайЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
Реклама на ТАСС
Bloomberg: США отложили тендер на закупку первой партии нефти для стратегического резерва
Первоначально тендер планировался на 19 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС