МИД КНР: на саммите G20 не обсуждали цены на нефть и ситуацию на рынке энергоресурсов

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Участники саммита G20 не обсуждали стабилизацию ситуации на рынке энергоресурсов и цены на нефть. Об этом в четверг на специальном брифинге заявил директор Департамента международной экономики МИД КНР Ван Сяолун.

"Простой ответ на этот вопрос - нет. Это не было одной из тем на повестке саммита. В то же время Китай является одним из крупнейших производителей и потребителей нефти. Поэтому мы опасаемся за стабильность рынка", - указал он. Дипломат также добавил, что китайская сторона надеется на скорейшую стабилизацию цен на энергоресурсы и достижение договоренности между крупнейшими экспортерами.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу.

Ранее в четверг лидеры "двадцатки" провели совещание в режиме видеоконференции, в закрытом для прессы формате. Участники саммита обсудили координацию действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. По итогам саммита принято совместное заявление. В частности, было объявлено, что страны G20 вложат более $5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь.