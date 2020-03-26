Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,52-3,6%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов вырос на 1,52% - до 2489,97 пункта, индекс РТС - на 3,6%, до 1017 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:30 мск снизился на 1,06%, до 77,418 рубля, курс евро вырос на 0,36%, до 85,41 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,53% - до $26,73 за баррель.

В четверг на рынке акций РФ преобладали умеренные покупки, локальным уровнем сопротивления остается уровень 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Резко негативная недельная статистика по количеству обращений за пособием по безработице в США не вызвала дискретных продаж. Цены на нефть продолжают курсировать в пределах $25-28, распространение пандемии коронавируса вне КНР пока не позволяет говорить о приближении к пику заболеваемости", - пояснил эксперт.

На вечерних торгах росту рынка также способствовало заявление президента РФ Владимира Путина о том, что ситуация с коронавирусом в России разрешится не раньше чем через два-три месяца, добавил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

"В лидерах роста сегодня акции "Сургутнефтегаза", которые могут применяться для хеджирования инфляционных рисков, либо за счет долларов в "кубышке", либо за счет нефти, которая формирует вторую половину финансового результата компании. Хуже рынка вновь выглядят акции "Аэрофлота", так как РФ прерывает международное авиасообщение с 27 марта", - также отметил эксперт.

Прогноз на пятницу

Несмотря на традиционно неблагоприятный внутренний инвестиционный фон, под влиянием внешних факторов завтра преобладают шансы повышения рынка, считает Александр Осин. Целевые диапазоны закрытия ИК "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2440-2700 пунктов, 76,95-78,15 рублей соответственно.

По мнению Александра Бахтина в пятницу на отечественном рынке могут превалировать осторожные настроения. Из статистики завтрашнего дня эксперт выделил объем прибыли в промышленности Китая в феврале и расходы физических лиц в США за тот же месяц. Также "Россети" опубликуют финансовую отчетность по МСФО за IV квартал и весь 2019 год.

Прогноз "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на пятницу - 2400 - 2520 пунктов, по курсу рубля - 77-80 рубля.