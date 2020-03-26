Титов: суды получают просьбы предпринимателей признать коронавирус форс-мажором

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские суды начали фиксировать заявления предпринимателей, которые просят признать ситуацию с коронавирусом форс-мажором для урегулирования споров с контрагентами. Об этом сообщил в четверг ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 17 марта сообщил, что правительство РФ ввело режим "форс-мажор" в случае неисполнения контрактов из-за пандемии коронавируса. Он уточнял, что неприменение штрафных санкций пока будет действовать только в двух случаях: нарушение государственных контрактов и неисполнение валютных контрактов нерезидентами в случае, если это связано с коронавирусом. Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с представителями бизнес-сообщества обещал "обязательно подумать" над предложением признать на федеральном уровне коронавирус форс-мажором не только при исполнении госконтрактов, но и в обычных хозяйственных отношениях между юридическими лицами.

"Попытки предъявить эпидемию как форсмажорное обстоятельство в суде уже есть, и их число будет только расти. Но здесь нет простого решения. Нельзя сказать волшебное слово "коронавирус" и автоматически отменить последствия неисполнения сделки", - считает Титов.

По его словам, наиболее ясный и четкий механизм заключается в издании государственных нормативных актов - законов или постановлений правительства, которые по причине чрезвычайных обстоятельств накладывают на те или иные аспекты жизни определенные ограничения. "Затем в арбитражном суде ответчик предъявляет этот нормативный акт и ссылается на него как на обоснование форс-мажора, помешавшего исполнению сделки. Опять же, не в универсальном смысле, а в объеме ограничений, наложенных конкретными нормативными актами", - сказал бизнес-омбудсмен.

Комиссия для оценки форс-мажора

Титов напомнил, что один из участников встречи бизнеса с Путиным предложил для исключения злоупотреблений при оценке форс-мажора создать комиссию из представителей "большой четверки" бизнес-объединений (Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, "Деловая Россия" и "Опора России"), которая принимала бы решения по каждому отдельному случаю.

"Можно задействовать предложенный механизм общественной экспертизы с участием бизнес-объединений. Можно даже попробовать институционализировать его на период кризиса, к примеру, обязав суды принимать во внимание эту экспертизу. Мы со своей стороны готовы предоставить желающим накопленный многолетний опыт работы нашего Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", - отметил бизнес-омбудсмен.

Центр объединяет десятки ведущих юристов и ученых, которые специализируются не только в уголовном праве, но и в праве гражданском, налоговом, бюджетном, административном, сказал Титов. Он добавил, что этой организацией рассмотрены сотни обращений по поводу уголовного преследования, но "в данной ситуации эксперты могут сместить акцент именно на рассмотрение гражданско-правовых сделок".