ФАС проверит сервисы по доставке еды на предмет завышения тарифов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила сервисам по доставке еды запросы в связи с возможным повышением тарифов для ресторанов и кафе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В четверг первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с предпринимательским сообществом сообщил, что попросил ФАС проверить сервисы по доставке еды на предмет завышения тарифов на фоне закрытия ресторанов и кафе из-за пандемии коронавируса.

"ФАС России были направлены запросы сервисам по доставке еды. Ведомство ожидает ответов на поставленные вопросы в ближайшее время для дальнейшего анализа ситуации на предмет нарушений", - отметили в ведомстве.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сообщал, что, по его данным, сервисы по доставке еды подняли цены, из-за чего сотрудничать с ними стало невыгодно.