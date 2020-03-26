Путин подписал закон о расширении налоговой тайны за счет данных о доходах для соцзащиты

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение понятия налоговой тайны за счет сведений о доходах физических лиц, предоставляемых налоговыми органами в органы социальной защиты. Документ, вносящий поправки в первую и вторую части Налогового кодекса РФ, опубликован на официальном портале правовой информации.

Такая мера, как расширение понятия налоговой тайны, необходима для проверки уровня доходов граждан, претендующих на получение социальной помощи, в частности пособий на ребенка от 3 до 7 лет. Для обеспечения реализации максимально удобного для граждан механизма получения мер социальной защиты, исключающего необходимость сбора документов, подтверждающих уровень их дохода, планируется обеспечить получение органами, уполномоченными в сфере социальной защиты населения, соответствующих сведений не от граждан, а от госорганов, располагающих такими сведениями. При этом гражданам будет гарантирован режим безопасности получаемых этими органами сведений.

Понятие налоговой тайны предполагает режим неразглашения сведений, составляющих налоговую тайну, специальный режим хранения и доступа, ответственность за утрату соответствующих документов. Подписанный закон направлен на обеспечение реализации механизма, предложенного президентом в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, для ежемесячных выплат малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Законом также снимается ограничение в размере 1 млн рублей, действующее в настоящее время в отношении освобождаемых от налогообложения доходов, получаемых в виде единовременных компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам в соответствии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Эта норма будет применяться уже с налогового периода 2020 года. Действие льготы не будет ограничено 31 декабря 2022 года, а будет иметь бессрочный характер.

Закон также включает поправку об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим не на постоянной основе, а также работников Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии за услуги, связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования. Аналогичным образом освобождение доходов членов избиркомов от НДФЛ действует для услуг, связанных с подготовкой выборов и референдумов. Кроме того, от НДС освобождается безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени и (или) печатной площади в соответствии с законом о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".