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Reuters: власти США призывают не допускать дальнейшей дестабилизации энергетических рынков

Ранее Bloomberg сообщило, что администрация США настаивает на том, чтобы Саудовская Аравия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов призывают не допускать дальнейшей дестабилизации мировых энергетических рынков. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя американской администрации высокого ранга.

"США продолжают призывать всех энергопроизводителей к необходимости избегать действий, которые могли бы увеличить нестабильность на рынке или другим образом угрожали бы усугубить нынешнюю сложную ситуацию", - приводит агентство слова представителя администрации.

При этом, по данным Reuters, чиновник отметил, что американские власти находятся в тесном контакте с Саудовской Аравией, которая, по их мнению, заинтересована в стабильности рынка.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация США настаивает на том, чтобы Саудовская Аравия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти в связи с падением цен на нефть до минимального уровня за последние двадцать лет. Вашингтон считает, что избыток нефти на рынке усугубляет и без того непростые экономические перспективы. Власти США хотят, чтобы все страны работали сообща для преодоления текущего кризиса, отмечало агентство.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу.

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