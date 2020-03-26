Reuters: власти США призывают не допускать дальнейшей дестабилизации энергетических рынков

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов призывают не допускать дальнейшей дестабилизации мировых энергетических рынков. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя американской администрации высокого ранга.

"США продолжают призывать всех энергопроизводителей к необходимости избегать действий, которые могли бы увеличить нестабильность на рынке или другим образом угрожали бы усугубить нынешнюю сложную ситуацию", - приводит агентство слова представителя администрации.

При этом, по данным Reuters, чиновник отметил, что американские власти находятся в тесном контакте с Саудовской Аравией, которая, по их мнению, заинтересована в стабильности рынка.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация США настаивает на том, чтобы Саудовская Аравия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти в связи с падением цен на нефть до минимального уровня за последние двадцать лет. Вашингтон считает, что избыток нефти на рынке усугубляет и без того непростые экономические перспективы. Власти США хотят, чтобы все страны работали сообща для преодоления текущего кризиса, отмечало агентство.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу.