Fiat Chrysler намерена продлить до 14 апреля срок закрытия предприятий в США и Канаде

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Предприятия автомобилестроительной компании Fiat Chrysler в Северной Америке останутся закрытыми до 14 апреля из-за последствий распространения нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании, передает в четверг телеканал CNN.

"У нас имеется намерение оставить закрытыми до 14 апреля заводы FCA (Fiat Chrysler Automobiles) в США и Канаде, а также не возобновлять работу штаб-квартиры и реализацию проектов. Это будет зависеть от распоряжений руководства штатов и степени готовности каждого предприятия к возобновлению производства", - приводит телеканал выдержку из заявления Fiat Chrysler.

При этом американский автогигант Ford в четверг объявил о планах возобновить производство на основных заводах в Северной Америке в начале апреля.

18 марта руководство трех американских автомобилестроительных компаний - General Motors, Ford и Fiat Chrysler - договорилось о временном закрытии всех своих заводов в США из-за распространения коронавируса. Данная мера затронула около 150 тыс. сотрудников этих предприятий.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 75,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1070 человек, 619 выздоровели. США по числу инфицированных остаются на третьем месте в мире, уступая Китаю и Италии.