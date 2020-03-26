Глава ВТО приветствовал шаги G20 по сохранению трансграничной торговли

ЖЕНЕВА, 26 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу приветствовал выраженное странами Группы двадцати (G20) стремление вместе бороться с пандемией коронавируса и "восстановить доверие, сохранить финансовую стабильность, поддержать экономический рост и более активное восстановление". Об этом сообщила в четверг в Женеве пресс-служба ВТО по итогам саммита G20.

Подчеркивается, что глава ВТО поддержал высказанную "двадцаткой" решимость "обеспечить поток через границы жизненно важных медицинских материалов, сельскохозяйственных продуктов и других товаров и услуг", что является частью более широких усилий, направленных на "сведение к минимуму нарушения торговли и глобальных цепочек поставок".

Как информировала пресс-служба ВТО, накануне саммита, в котором Азеведу принял участие, он направил письмо Саудовской Аравии, которая сейчас председательствует в G20. В этом послании он отметил, что пандемия COVID-19, будучи в первую очередь кризисом в области здравоохранения, "является также социально-экономическим кризисом, ставящим под угрозу благополучие миллионов" людей.

Глава ВТО подчеркнул важную роль торговли как канала поставок жизненно необходимой продукции. По его словам, "закрытие границ нанесло бы особенно большой ущерб жителям многих развивающихся стран, которые полагаются на импорт сложного медицинского оборудования". Азеведу призвал "двадцатку" делиться с секретариатом ВТО информацией о предпринимаемых ими в сфере борьбы с пандемией шагах, затрагивающих торговую политику.

Экстренный саммит G20 прошел в четверг в формате видеоконференции. Его цель состояла в координации усилий для борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями. Председателем G20 в этом году является Саудовская Аравия.